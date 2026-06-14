Соскин: Зеленский будет медленно сдавать оставшуюся часть Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский будет медленно сдавать Донбасс, чтобы избежать общественных волнений на Украине. План главы государства раскрыл экс-помощник украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Итак, известно, что [президент США Дональд] Трамп требует от Зеленского сдать оставшуюся часть Донбасса. Получается, в этом требовании и есть суть духа Анкориджа», — высказался эксперт, добавив, что в случае, если украинский лидер пойдет на это, то «ему и его братству мало не покажется».

Соскин отметил, что Зеленский и его соратники выступают категорически против территориальных уступок, но партнеры на Западе начали оказывать давление на Киев из-за проблем с финансовой помощью. Таким образом, делает вывод эксперт, открыто сдать территории президент Украины не может, и поэтому он «будет сдавать потихоньку». «Чтобы радикально настроенные патриотические силы случайно, как говорится, не пришли на Банковую и не постучались к Зеленскому», — пояснил Соскин.

Ранее Соскин заявил, что Украину ждет полная деградация экономики. Он обвинил в происходящем Зеленского, чья политика, основанная на громких заявлениях и постоянных встречах с партнерами, привела к такому положению.