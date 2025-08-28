Интернет и СМИ
В США усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского

Politico: Путин не встретится с Зеленским, чтобы не придавать ему легитимность
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин вряд ли встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским, потому что это придаст последнему политическую легитимность. В возможности встречи глав государств усомнилось американское издание Politico.

«Путин вряд ли согласится на саммит [c Зеленским]. (...) Встреча на высшем уровне придала бы Зеленскому политическую легитимность, хотя Кремль уже давно утверждает, что у него ее нет», — говорится в материале.

Вторая причина, как полагает издание, связана со стратегией России в отношении президента США Дональда Трампа. Выдвигая свои условия для встречи, Москва пытается снизить риски резких действий политика, считает Politico.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пока встреча Путина и Зеленского не запланирована. При этом он уточнил, что российский президент готов увидеться с украинским коллегой при условии, что эта встреча действительно к чему-то приведет.

