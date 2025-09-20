Трамп остался недоволен якобы нарушением Россией воздушного пространства Эстонии. В Минобороны отвергли эти обвинения

Трамп оказался недоволен инцидентом с якобы российскими самолетами в Эстонии

Министерство обороны России прокомментировало заявления о якобы нарушении российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства Эстонии. В оборонном ведомстве заявили, что самолеты совершали плановый перелет без нарушения воздушного пространства какого-либо государства.

Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля Минобороны России

В ведомстве подчеркнули, что маршрут истребителей пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Самолеты находились на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

США и НАТО отреагировали на «вторжение»

В то же время пресс-секретарь НАТО Элисон Арт утверждает, что истребители все-таки вошли в воздушное пространство Эстонии и факт нарушения был зафиксирован. По ее словам, Североатлантический альянс незамедлительно отреагировал на это, однако Арт не уточняет, какие именно меры были приняты.

Фото: Unsplash

Незадолго до этого газета Politico сообщала, что российские самолеты пролетели в воздушном пространстве республики восемь километров, направляясь к Таллину. Как утверждается в материале, в ответ на это спустя 12 минут в воздух подняли итальянские истребители F-35.

МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в делах, обвинив Москву в инциденте.

Вместе с тем с похожими обвинениями выступила и Польша — как сообщает британская газета The Guardian, пограничная служба страны якобы зафиксировала нарушение зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

Фото: Global Look Press

По данным Варшавы, два российских истребителя пролетели на малой высоте в пределах охранной зоны объекты. Об этом проинформировали Вооруженные силы и другие службы республики, но информация о какой-либо реакции Польши не приводится.

Трамп выразил недовольство инцидентом

Президент США Дональд Трамп в связи с информацией об инциденте в Эстонии сообщил, что пока ему не докладывали о подробностях, однако вскоре для американского лидера должны провести брифинг. При этом политик выразил недовольство поступающими сообщениями.

Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит Дональд Трамп президент США

Американский лидер добавил, что этот инцидент может обернуться «большими неприятностями». Поделиться подробностями Трамп пообещал позднее.