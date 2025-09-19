Мир
Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности в Балтийском море

Пограничная служба Польши обвинила Россию в нарушении зоны безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Пограничная служба Польши обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждается, два российских истребителя якобы пролетели на малой высоте в пределах охранной зоны объекта.

«Вооруженные силы Польши и другие службы были проинформированы», — отметили в польской пограничной службе.

Ранее в НАТО заявили, что три МиГ-31 проникли в эстонское воздушное пространство. По информации журнала Politico, итальянские истребители F-35 поднялись в воздух через 12 минут.

