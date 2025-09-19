В НАТО заявили о проникновении трех российских истребителей в Эстонию

В НАТО заявили, что три МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии

В НАТО утверждают, что три МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии. Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что истребители оказались в воздушном пространстве, пролетев пять воздушных миль (8 километров). Утверждается, что самолеты направлялись в сторону столицы республики Таллина.

Politico также сообщает, что итальянские истребители F-35 поднялись в воздух через 12 минут.

МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в делах, обвинив Москву в инциденте.

Ранее внешнеполитическое ведомство Эстонии направило еще одну ноту посольству России в республике из-за размещенного им объявления об учебе в РФ.