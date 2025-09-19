В Прибалтике российскому посольству направили ноту

МИД Эстонии направил ноту посольству России из-за объявления об учебе в РФ

МИД Эстонии направил ноту посольству России в республике из-за размещенного им объявления об учебе в РФ. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства прибалтийской страны.

«В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств», — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что запрет на участие в подобных мероприятиях действует с декабря 2024 года и затрагивает граждан республики и обладателей вида на жительство младше 21 года.

Ранее стало известно, что власти Эстонии решили не открывать мост Дружбы через реку Нарва, по которой проходит граница с Россией. Отмечается, что Таллин планирует держать его закрытым до окончания конфликта между Россией и Украиной.