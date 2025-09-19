Власти Эстонии решили не открывать мост Дружбы на российско-эстонской границе

ERR: Эстония не планирует открывать мост через реку Нарва на границе с Россией

Власти бывшей страны СССР решили не открывать мост Дружбы на реке Нарва, которая является границей с Россией. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR.

По данным источника, Эстония не планирует открывать нарвский путепровод для автотранспорта до окончания СВО на Украине. Руководитель пограничной службы страны Вейко Коммусаар официально подтвердил, что решение о возобновление движения транспорта на мосту не будет связано с состоянием инфраструктуры, а будет принято только на основе политической ситуации и безопасности в регионе.

Путепровод между Нарвой и Ивангородом был закрыт для автомобилей из-за реконструкции на российской стороне в феврале 2024 года. Пересечь восточную границу можно только пешком.

Ранее в Эстонии снова задумались о полном закрытии границы с Россией.