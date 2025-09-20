В НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии

В НАТО заявили, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии

В НАТО утверждают, что Россия 19 сентября нарушила воздушное пространство Эстонии. Об этом заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт в социальной сети X.

«Ранее сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии», — написала Арт. Она подчеркнула, что НАТО немедленно отреагировало, однако не уточнила, как именно.

Министерство обороны России пока никак не комментировало эти обвинения.

Ранее сообщалось, что три МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии и пролетели там восемь километров. Как пишет издание Politico, спустя 12 минут после этого в небо поднялись итальянские истребители F-35.