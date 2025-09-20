Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 19 сентября 2025Мир

В НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии

В НАТО заявили, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В НАТО утверждают, что Россия 19 сентября нарушила воздушное пространство Эстонии. Об этом заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт в социальной сети X.

«Ранее сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии», — написала Арт. Она подчеркнула, что НАТО немедленно отреагировало, однако не уточнила, как именно.

Министерство обороны России пока никак не комментировало эти обвинения.

Ранее сообщалось, что три МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии и пролетели там восемь километров. Как пишет издание Politico, спустя 12 минут после этого в небо поднялись итальянские истребители F-35.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа посоветовал Украине смириться с потерей территорий

    Суд отклонил иск Трампа против одной газеты

    Украинка с самыми большими щеками в мире обнажила грудь перед камерой

    При атаке ВСУ на российский регион пострадали четыре человека

    Россия обогнала мировые державы в потеплении

    Путин рассказал о развитии вооруженных сил

    Келлог объяснил неспособность Трампа завершить конфликт за сутки

    Журналист осудил фон дер Ляйен после заявления о России

    Суд заочно арестовал Гозмана по делу о терроризме

    Порнозвезду Бонни Блю избили во время нового скандального секс-марафона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости