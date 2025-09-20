Мир
00:24, 20 сентября 2025

Трамп прокомментировал заявления о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

Трамп выразил недовольство инцидентом с якобы российскими самолетами в Эстонии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Reuters / Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что российские истребители якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Американский лидер заявил, что недоволен этим, его цитирует РИА Новости.

По словам Трампа, ему «не нравится эта ситуация». Политик добавил, что в дальнейшем она может стать большой проблемой. «Я изучу этот вопрос. Для меня скоро проведут брифинг», — сказал президент.

Ранее в НАТО заявили, что три истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии и пролетели в нем восемь километров.

