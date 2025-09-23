Мир
21:06, 23 сентября 2025Мир

Трамп оценил состояние российской экономики

Трамп заявил, что российская экономика находится якобы в ужасном состоянии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российская экономика находится якобы в «ужасном состоянии» из-за конфликта на Украине. Об этом американский лидер высказался во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — выразил мнение Трамп.

Ранее глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи сообщил, что американский бизнес попросил Дональда Трампа отменить часть санкций против России. Он признал, что санкции вредят в основном иностранному бизнесу, который продолжает работать в России, в то время как экономика РФ адаптировалась к ограничениям.

