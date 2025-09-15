Бизнес США попросил Трампа отменить часть санкций против России

Эйджи: Бизнес США просит снять запрет на инвестиции в РФ и санкции с банков

Американский бизнес попросил президента США Дональда Трампа отменить часть санкций против России. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

По словам спикера, сильнее всего предприниматели заинтересованы в снятии запрета на новые инвестиции в Россию, отмену ограничений на работу с рядом банков «для того, чтобы наладить платежи, и, <...> безопасность полетов», а также разрешении покупать ряд товаров в сферах энергетики, авиации, высоких технологий, а также предметы роскоши и косметику.

«Мы подготовили аналитический документ под названием White Paper, в котором перечислили все те санкции, которые вредят американским компаниям, продолжающим деятельность в России, или тем компаниям, которые были вынуждены уйти из-за санкций США и ЕС», — пояснил Эйджи.

Представитель торговой палаты признал, что санкции вредят в основном иностранному бизнесу, который продолжает работать в России, в то время как экономика РФ адаптировалась к ограничениям. Ряд компаний из США при этом не могут вести свою работу на территории России в силу прямых ограничений, но хотели бы вернуться. Прямые убытки бизнеса в результате ухода из РФ составили порядка 100 миллиардов долларов, но если учитывать потерю доли рынка, упущенную выгоду и прочие факторы, цифра будет где-то порядка 300 миллиардов, добавил Эйджи.

Глава AmCham уже отмечал, что крупным американским компаниям, работающим в сфере IT и энергетики, интересно возвращение в Россию, тем более что примерно 20 процентов ушедших из России компаний оставили за собой возможность выкупить свои активы обратно. Однако срок действия этих договоров истекает в 2026-2027 годах. Для возвращения бизнеса нужно выполнить несколько условий — первостепенными он назвал завершение конфликта на Украине и отмену санкций.