Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 15 сентября 2025Экономика

Бизнес США попросил Трампа отменить часть санкций против России

Эйджи: Бизнес США просит снять запрет на инвестиции в РФ и санкции с банков
Вячеслав Агапов
СюжетСанкции против России:

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Американский бизнес попросил президента США Дональда Трампа отменить часть санкций против России. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

По словам спикера, сильнее всего предприниматели заинтересованы в снятии запрета на новые инвестиции в Россию, отмену ограничений на работу с рядом банков «для того, чтобы наладить платежи, и, <...> безопасность полетов», а также разрешении покупать ряд товаров в сферах энергетики, авиации, высоких технологий, а также предметы роскоши и косметику.

«Мы подготовили аналитический документ под названием White Paper, в котором перечислили все те санкции, которые вредят американским компаниям, продолжающим деятельность в России, или тем компаниям, которые были вынуждены уйти из-за санкций США и ЕС», — пояснил Эйджи.

Представитель торговой палаты признал, что санкции вредят в основном иностранному бизнесу, который продолжает работать в России, в то время как экономика РФ адаптировалась к ограничениям. Ряд компаний из США при этом не могут вести свою работу на территории России в силу прямых ограничений, но хотели бы вернуться. Прямые убытки бизнеса в результате ухода из РФ составили порядка 100 миллиардов долларов, но если учитывать потерю доли рынка, упущенную выгоду и прочие факторы, цифра будет где-то порядка 300 миллиардов, добавил Эйджи.

Глава AmCham уже отмечал, что крупным американским компаниям, работающим в сфере IT и энергетики, интересно возвращение в Россию, тем более что примерно 20 процентов ушедших из России компаний оставили за собой возможность выкупить свои активы обратно. Однако срок действия этих договоров истекает в 2026-2027 годах. Для возвращения бизнеса нужно выполнить несколько условий — первостепенными он назвал завершение конфликта на Украине и отмену санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    В российском регионе дрон ВСУ ударил по «Газели» с людьми

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости