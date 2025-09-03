Экономика
08:17, 3 сентября 2025

Названы кандидаты на первоочередное возвращение в Россию среди иностранных компаний

Эксперт Широв: Первыми в Россию захотят вернуться американские компании
Вячеслав Агапов

Фото: Artem Shuba / Unsplash

Первыми на российский рынок захотят вернуться американские компании. Возможных кандидатов на первоочередное возвращение назвал директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, США с приходом к власти Дональда Трампа ведут себя разумнее с точки зрения экономики, нежели Евросоюз. Местные власти не ущемляют интересы бизнеса, в отличие от Европы, где компании подвергаются сильнейшему политическому давлению.

«Разумеется, мы не знаем всех деталей, но уверен, что торгово-экономические вопросы занимают не последнее место в идущих с некоторых пор встречах, переговорах между представителями России и США. Скажу так: если западные компании начнут возвращаться в Россию, то первыми среди них будут компании американские», — предположил Широв.

Тем не менее с момента ухода западного бизнеса российский рынок сильно изменился. Оказалось, что в стране есть большое количество компаний, которые могут производить высокого качества мебель, одежду, обувь, упаковку и прочие вещи, поэтому не все иностранные фирмы смогут вернуться.

«Сейчас уже для нас важны, прежде всего, технологические компании, которые работают в области высоких технологий и в транспорте, и в нефтепереработке, и в машиностроении, и в цифровизации. Нам, наконец, нужны компании, которые выпускают оборудование, которое мы еще не в состоянии производить сами», — добавил эксперт.

Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи отметил, что крупным американским компаниям, работающим в сфере IT и энергетики, интересно возвращение в Россию. Он отметил, что примерно 20 процентов ушедших из России компаний оставили за собой возможность выкупить свои активы обратно. Однако срок действия этих договоров истекает в 2026-2027 годах. Для возвращения бизнеса нужно выполнить несколько условий. Первостепенными из них являются завершение конфликта на Украине и отмена санкций.

