Экономика
22:39, 19 августа 2025Экономика

В США оценили перспективы возвращения бизнеса в Россию

Эйджи: Крупным компаниям США интересно возвращение в Россию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Крупным американским компаниям, работающим в сфере IT и энергетики, интересно возвращение в Россию. Перспективы оценил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи в беседе с РБК.

Он отметил, что примерно 20 процентов ушедших из России компаний оставили за собой возможность выкупить свои активы обратно. Эйджи подчеркнул, что срок действия этих договоров истекает в 2026-2027 годах.

По его мнению, для возвращения компаний из США на российский рынок необходимо выполнить несколько условий. Первостепенными из них являются завершение конфликта на Украине и отмена санкций.

Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что цена возвращения западных компаний на российский рынок должна быть выше, чем стоимость проданных активов.

