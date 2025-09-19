«Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

FT: Сенат США предложил новые санкции против России

Сенат Конгресса США представит новый законопроект, нацеленный на «серьезное расширение санкций» против России, включая ее «теневой флот». Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Эти суда и продажа нефти, которой они способствуют, напрямую угрожают безопасности США и Европы, и они будут остановлены Джин Шахин сенатор-демократ

При этом конгрессвумен не привела никаких доказательств в подтверждение своих слов. Также инициатором законопроекта выступил республиканец Джим Риш, который состоит с Шахин в сенатском комитете по международным отношениям.

Инициативу поддержали один из самых ярых сторонников помощи Украины, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и глава сенатского комитета по разведке Том Коттон.

Предполагается, что, помимо «теневого флота» России, ограничения коснутся и проектов в сфере сжиженного природного газа

Ранее Европейская комиссия уже приняла 19-й пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас представят детали нового пакета санкций в пресс-релизе, который ожидается в течение дня.

Фото: Janos Kummer / Getty Images

В чем суть новых антироссийских санкций?

По данным FT, основная цель новых санкций — лишить Россию доходов от продажи нефти из-за продолжения конфликта на Украине. По мнению инициаторов законопроекта, это якобы влияет на военно-промышленный комплекс страны, который развивается за счет работы «теневого флота».

Что такое «теневой флот» России? Термин, используемый для танкеров, которые фактически контролируются попавшей под санкции страной и помогают ей поставлять нефтепродукты и энергоресурсы в обход введенных экономических ограничений. Впервые термин появился в 2019 году для описания сложных схем, которые проворачивали Венесуэла и Иран для поставок по морю нефти в обход санкционного давления со стороны США. Предполагается, что «теневой флот» пользуется различными тактиками, чтобы запутать следящих за исполнением санкций. Это может включать в себя использование «удобных флагов», смену названия корабля, быструю передачу груза с одного судна на другой. По мнению стран Запада, Россия сформировала собственный «теневой флот», который успешно обходит вводимые ограничения. Предполагается, что его применение позволило обойти введенный «потолок на нефтяные цены» и во многом обесценило введенные антироссийские санкции. Отмечается, что Балтийское море является одним из ключевых центров напряженности вокруг применения «теневого флота», так как там находятся ключевые российские нефтяные порты.

В частности, как указал Риш, президент России Владимир Путин «будет использовать все возможные уловки, чтобы обойти американские санкции».

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Поддержит ли санкции Трамп?

Несмотря на готовность сенаторов принять двухпартийный законопроект о новых санкциях, он может гипотетически столкнуться с сопротивлением Палаты представителей, где большее число конгрессменов выступают против помощи Киеву.

Кроме того, остается неясной возможная реакция президента США Дональда Трампа. 18 сентября американский лидер пообещал ввести новые санкции против России, если западные союзники откажутся от закупок российской нефти.

Я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России Дональд Трамп президент США

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

В частности, хозяин Белого дома призывал нанести урон по импорту Китаем российской нефти, называя его основным покупателем энергоресурсов. Однако эти резкие заявления встретили ответную реакцию у Пекина. МИД КНР указывал, что будет вести торговлю с любой страной, которой посчитаем нужным, включая Россию.

Однако эксперты сомневаются, что Трамп действительно будет готов подписать очередной антироссийский законопроект. Как отмечает газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков, политик намеренно не будет вводить санкции, чтобы выгодно себя отличить от экс-президента Джо Байдена.

По мнению экспертов, Трамп продолжает подталкивать европейских союзников к введению мер против России, но сам предпочитает не усиливать рестрикции.

Собеседники издания также считают, что такая стратегия американского лидера со временем может снизить эффективность санкционного давления на Россию.

Если вы делаете то, что Трамп делал в последние шесть с лишним месяцев, и при этом не вводите новых санкций, вы фактически ослабляете их влияние Эдвард Фишман бывший ведущий эксперт по санкциям в Госдепартаменте

США давят на своих идеологических союзников из-за России

Тем не менее, администрация Трампа начала давление даже на идеологически близких политиков, чтобы вынудить их отказаться от российской нефти. В частности, сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии «последствиями» за покупку энергоресурсов.

«Что касается закупок российской нефти, то сейчас они практически сводятся к Венгрии и Словакии. Я надеюсь и жду, что они скоро примут меры», — говорится в публикации. В случае неисполнения этого требования «последствия будут неизбежны», добавил американский сенатор.