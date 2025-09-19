Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

ЕК заявила, что приняла 19-й пакет санкций против России

Европейская комиссия (ЕК) приняла 19-й пакет санкций против России. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью, передает The Guardian.

«Европейская комиссия приняла новый пакет санкций против России», — сказано в сообщении.

По словам Пинью, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас представят детали нового пакета санкций в пресс-релизе, который ожидается в течение дня.

Новый пакет антироссийских санкций планировалось озвучить 16 сентября, но в итоге выяснилось, что представление отложено. Глава ЕК Урсула фор дер Ляйен на фоне этого заявила, что ограничения в рамках 19-го пакета ЕС коснутся криптовалют, банков и энергетики.