В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России коснется криптовалют, банков и энергетики, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фор дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнила политик, Брюссель также ускорит «процесс отказа от импорта российского топлива».
«ЕК вскоре презентует 19-й пакет [антироссийских] санкций, нацеленный на криптовалюты, банки и энергетику», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что ЕС не представит новый пакет антироссийских ограничительных мер в среду, 17 сентября, их принятие отложено на неопределенный срок.