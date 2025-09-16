В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России

ЕК: Новый пакет санкций ЕС против РФ коснется криптовалют, банков и энергетики

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России коснется криптовалют, банков и энергетики, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фор дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнила политик, Брюссель также ускорит «процесс отказа от импорта российского топлива».

«ЕК вскоре презентует 19-й пакет [антироссийских] санкций, нацеленный на криптовалюты, банки и энергетику», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что ЕС не представит новый пакет антироссийских ограничительных мер в среду, 17 сентября, их принятие отложено на неопределенный срок.