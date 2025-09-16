ЕС отложил новый пакет санкций против России на неопределенный срок

Politico: Новый пакет санкций ЕС против России отложен на неопределенный срок

Европейский союз (ЕС) не представит новый пакет санкций против России в среду, 17 сентября, его принятие отложено на неопределенный срок. Об этом сообщает Politico.

«Новый пакет санкций против России (...) уже не планируют представить в среду, сообщили европейский дипломат и чиновник одной из стран — членов ЕС», — говорится в публикации.

Как утверждается, принятие очередного пакета ограничений было снято с повестки дня, поскольку руководство ЕС и президент США Дональд Трамп усиливают давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия была готова представить проект 19-го пакета санкций против России 17 сентября.