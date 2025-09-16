Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 16 сентября 2025Мир

ЕС отложил новый пакет санкций против России на неопределенный срок

Politico: Новый пакет санкций ЕС против России отложен на неопределенный срок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) не представит новый пакет санкций против России в среду, 17 сентября, его принятие отложено на неопределенный срок. Об этом сообщает Politico.

«Новый пакет санкций против России (...) уже не планируют представить в среду, сообщили европейский дипломат и чиновник одной из стран — членов ЕС», — говорится в публикации.

Как утверждается, принятие очередного пакета ограничений было снято с повестки дня, поскольку руководство ЕС и президент США Дональд Трамп усиливают давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия была готова представить проект 19-го пакета санкций против России 17 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Серия взрывов прогремела во Владивостоке рядом с административными зданиями. Над городом заметили военный вертолет

    Воробьев назвал семейную жизнь с женой «мистической историей»

    Российский бомбардировщик «Кощей» применили в зоне СВО

    Бывший президент «Спартака» назвал тренера команды Станковича пациентом психушки

    Беспилотники отпугнули россиян от поездок в Санкт-Петербург

    Россиянка сорвала плакат с рекламой о службе по контракту и поплатилась

    Жестокую уличную расправу раскрыли спустя 12 лет в российском регионе

    Москвичам посоветовали смотреть на небо в поисках МКС

    Россияне стали брать меньше кредитов наличными

    Регбистку сборной Франции дисквалифицировали за укус соперницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости