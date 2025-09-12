Мир
Раскрыты подробности нового пакета санкций ЕС против России

Reuters: Еврокомиссия объявит о 19-м пакете санкций против РФ 17 сентября
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) объявит о 19-м пакете санкций против России 17 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

«Европейская комиссия, как ожидается, представит проект 19-го пакета санкций против России в среду», — раскрыты подробности в сообщении.

Как отмечает агентство, ЕК также обдумывает добавить в черный список банки из двух стран Центральной Азии, а также независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС продлевает антироссийские санкции и завершает работу над 19-м пакетом рестрикций. По ее словам, Евросоюз изучает возможности дополнительных ограничений на продажу российской нефти.

