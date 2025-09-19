Мир
15:11, 19 сентября 2025Мир

В Конгрессе США захотели усилить давление на Россию

FT: Сенат США представит новый законопроект, расширяющий санкции против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

Сенат Конгресса США представит новый законопроект, нацеленный на «серьезное расширение санкций» против России, включая ее «теневой флот». Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Эти суда и продажа нефти, которой они способствуют, напрямую угрожают безопасности США и Европы, и они будут остановлены», — заявила одна из инициаторов законопроекта сенатор-демократ Джин Шахин, не приводя при этом никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Также инициатором законопроекта выступил республиканец Джим Риш, который состоит с Шахин в сенатском комитете по международным отношениям.

«Теневой флот» — термин, используемый для танкеров, которые фактически контролируются попавшей под санкции страной и помогают ей поставлять нефтепродукты и энергоресурсы в обход введенных экономических ограничений. По мнению стран Запада, Россия якобы сформировала его, что позволяет успешно обходить вводимые ограничения. Предполагается, что его применение позволило обойти введенный «потолок на нефтяные цены» и во многом обесценило введенные антироссийские санкции.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) приняла 19-й пакет санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас представят детали нового пакета санкций в пресс-релизе, который ожидается в течение дня.

