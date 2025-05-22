«Они взорвутся на наших глазах». НАТО наращивает присутствие в Балтийском море. Угрожает ли это блокадой России?

Политолог Липунов: Балтика может стать зоной военной напряженности для России

Балтийский регион может стать зоной военно-политической напряженности между Россией и странами Запада, о чем говорят попытки флотов Эстонии и Финляндии задерживать идущие в российские порты корабли. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, младший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Никита Липунов.

«В обозримой перспективе в Скандинавско-Балтийском регионе может возрасти военно-политическая напряженность. Это связано с тем, что страны региона все больше воспринимают Россию как угрозу своей национальной безопасности», — отметил эксперт.

14 мая эстонские корабли при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона, вышедший из порта Сикка, Индия, и направлявшийся в Россию. Позднее выяснилось, что судно смогло уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Инциденту предшествовало принятие парламентом Эстонии в апреле этого года законопроекта о праве топить «опасные и подозрительные суда».

Также в декабре прошлого года полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S, который под флагом Островов Кука плыл из российского порта Усть-Луга.

Почему страны Запада пытаются задерживать российские корабли, какие угрозы НАТО создает России на Балтике и чем на это ответит Москва — в материале «Ленты.ру».

Фото: Janis Laizans / Reuters

Чего НАТО хочет добиться на Балтике?

Как отмечает Липунов, существует несколько причин, почему страны Балтии пытаются захватывать суда России.

Во-первых, эксперт указал на антироссийский характер внешней политики Финляндии и стран Балтии, которые воспринимают Россию как угрозу своей безопасности и в любых инцидентах ищут «российский след». Кроме того, они зачастую демонстративно провоцируют Россию, чувствуя поддержку Североатлантического альянса.

Для их внешней политики характерна «союзническая гиперактивность». Будучи малыми по своему военно-политическому потенциалу, эти государства проводят откровенно антироссийскую политику. Их руководство, чувствуя защиту со стороны Соединенных Штатов и Британии, придерживается агрессивной и провокационной риторики, чтобы создать образ «сильных союзников» Никита Липунов младший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Во-вторых, чтобы создать негативный образ России в регионе, обвиняя задерживаемые корабли в саботаже якобы по указанию из Кремля. «Нагнетание "российской угрозы" на Балтике в СМИ сочетается со слабым вниманием европейских обывателей к деталям этого сюжета. В информационном поле этот образ живет уже сам по себе», — рассказал исследователь.

В-третьих, политолог обратил внимание на ситуацию вокруг российского «теневого флота». По его словам, пресечение его деятельности «является одной из основных причин, почему страны региона стремятся ограничить присутствие России на Балтике, что также отражено в 17-м пакете антироссийских санкций».

26 декабря 2024 года президент Финляндии Александр Стубб прямо называл российские «теневые корабли» якобы «угрозой национальной безопасности» Европейского союза (ЕС).

Что такое «теневой флот» России? Термин, используемый для танкеров, которые фактически контролируются попавшей под санкции страной и помогают ей поставлять нефтепродукты и энергоресурсы в обход введенных экономических ограничений. Впервые термин появился в 2019 году для описания сложных схем, которые проворачивали Венесуэла и Иран для поставок по морю нефти в обход санкционного давления со стороны США. Предполагается, что «теневой флот» пользуется различными тактиками, чтобы запутать следящих за исполнением санкций. Это может включать в себя использование «удобных флагов», смену названия корабля, быструю передачу груза с одного судна на другой. По мнению стран Запада, Россия сформировала собственный «теневой флот», который успешно обходит вводимые ограничения. Предполагается, что его применение позволило обойти введенный «потолок на нефтяные цены» и во многом обесценил введенные антироссийские санкции. Отмечается, что Балтийское море является одним из ключевых центров напряженности вокруг применения «теневого флота», так как там находятся ключевые российские нефтяные порты.

Фото: Estonian Navy Handout / Reuters

Британия хочет создать систему военно-морской изоляции России

21 марта газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания на фоне политики президента США Дональда Трампа хочет создать формат «сдерживания России» через военно-морской альянс с Турцией, странами Северной Европы и Прибалтикой. Предполагается, что это позволит «изолировать Москву» на фоне снижающегося интереса Вашингтона к структурам НАТО.

Липунов подчеркнул, что Британия в последние годы стремится играть роль лидера на «северо-восточном фланге НАТО», пытаясь обеспечить превосходство на море.

На фоне разногласий между администрацией Трампа и европейскими союзниками, Соединенное Королевство стремится перехватить инициативу и стать лидером на этом направлении. Логика морской державы и инерция имперского внешнеполитического мышления включает в себя проекцию силы на Балтику и Черное море Никита Липунов младший научный сотрудник ИМИ МГИМО

В частности, политолог указал, что у Великобритании есть форматы оборонного сотрудничества на Балтике. Он напомнил об Объединенном экспедиционном корпусе (Joint Expeditionary Force, JEF), в который также входят страны Северной Европы и Прибалтика.

В 2022 году JEF развернул штабы в Риге и Вильнюсе и многократно проводил патрулирование ключевых стратегических объектов в Балтийском море. Этот корпус формально является отдельной от НАТО структурой и не связан с альянсом.

Соединенное Королевство там выступает основной военной силой. Это прежде всего формат сил быстрого реагирования на кризисные ситуации, а также военно-политических консультаций Никита Липунов младший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Существует ли риск блокады России на Балтике?

27 января один из ведущих американских политологов-международников, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Европы. В частности, он выразил опасения, что между Россией и Евросоюзом останутся «токсичные отношения», создающие риски конфликта вокруг Балтики и Калининградской области.

Первая — это Арктика, вторая — Балтика, третья — Белоруссия, четвертая — Калининград, пятая — Молдавия и шестая — Черное море. Это все потенциальные горячие точки, которые могут взорваться на наших глазах Джон Миршаймер профессор Чикагского университета

Липунов частично согласился с этой точкой зрения и подтвердил риск эскалации ситуации в Балтийском регионе. Особенно ситуация осложнилась после вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Альянс всячески продвигает сомнительный нарратив о Балтийском море как якобы «внутреннем водоеме НАТО». Это не соответствует реальности, поскольку на Балтике также присутствует и Россия, которую невозможно исключить из этого уравнения Никита Липунов младший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Кроме того, исследователь обратил внимание на участившиеся военные учения в регионе. В частности, он напомнил об операции «Балтийский часовой», которую с января проводит НАТО, патрулируя морские рубежи вблизи России «под предлогом защиты инфраструктуры». Также альянс проводит регулярные учения на Балтике BALTOPS, которые запланированы с 3 по 20 июня. В настоящий момент в Польше и странах Балтии проходят маневры Griffin Lightning 25.

Политолог напомнил и о заявлении помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева. 30 апреля он сказал, что участившиеся военно-морские учения Североатлантического альянса на Балтике и постоянный досмотр российских судов являются попыткой морской блокады России.

В ходе таких учений отрабатываются сценарии блокады Калининградской области и, соответственно, нашего Балтийского флота. Безусловно, все это не делает регион безопаснее Никита Липунов младший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Чем на это ответит Россия?

Липунов отметил, что Россия вынуждена в ответ демонстрировать свою силу и показывать готовность защищать национальные интересы на море.

В апреле начались учения Балтийского флота России, где также отрабатываются сценарии противодействия морской блокаде Никита Липунов младший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Кроме того, Россия осуществляет ряд ответных мер на действия Эстонии и Финляндии. 18 мая был задержан танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ в Роттердам.

Отмечается, что танкер со сланцевым маслом, который ходит под флагом Либерии, принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Судно двигалось через территориальные воды России. В настоящее время Green Admire находится на якоре у российского острова Гогланд. После этого инцидента премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что предыдущая попытка ВМС атаковать российские суда не была согласована с правительством.

Как указал Липунов, подобные действия России частично отрезвляют Эстонию и Финляндию и показывают ограниченность их провокаций.