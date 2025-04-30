Патрушев раскрыл попытки морской блокады со стороны НАТО

Патрушев: Страны НАТО активизировали попытки морской блокады России

Страны НАТО усилили активность в нескольких акваториях и расширили попытки морской блокады России. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов», — отметил Патрушев.

По словам помощника российского лидера, Москва наблюдает усиление военной активности Североатлантического альянса в Балтийском и Северном морях. Кроме того, страны НАТО активизировались в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Патрушев заявил, что в действиях Великобритании видны притязания на Черноморский регион.