Британию уличили в притязаниях на Черноморский регион

Помощник Путина Патрушев заявил о притязаниях Британии на Черноморский регион

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в действиях Великобритании видны притязания на Черноморский регион. Его слова приводит ТАСС.

Патрушев заявил, что Британия наиболее ретиво рвется в Черноморский регион. «Англия уже учредила "противоминную коалицию", а теперь планирует осуществлять сопровождение торговых судов кораблями своих ВМС [Военно-морских сил]», — сказал он.

До этого Украина заявила о планах сформировать со странами-членами НАТО «противоминную коалицию». Предполагается, что вместе они будут проводить учения, которые обеспечат присутствие Североатлантического альянса в Черном море.

Ранее Патрушев заявил о готовности Европы к ядерному апокалипсису. По его мнению, Запад пошел «по позорному пути», чтобы сохранить доминирование.