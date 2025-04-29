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04:31, 29 апреля 2025Россия

Британию уличили в притязаниях на Черноморский регион

Помощник Путина Патрушев заявил о притязаниях Британии на Черноморский регион
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Reuters

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в действиях Великобритании видны притязания на Черноморский регион. Его слова приводит ТАСС.

Патрушев заявил, что Британия наиболее ретиво рвется в Черноморский регион. «Англия уже учредила "противоминную коалицию", а теперь планирует осуществлять сопровождение торговых судов кораблями своих ВМС [Военно-морских сил]», — сказал он.

До этого Украина заявила о планах сформировать со странами-членами НАТО «противоминную коалицию». Предполагается, что вместе они будут проводить учения, которые обеспечат присутствие Североатлантического альянса в Черном море.

Ранее Патрушев заявил о готовности Европы к ядерному апокалипсису. По его мнению, Запад пошел «по позорному пути», чтобы сохранить доминирование.

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