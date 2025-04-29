Патрушев заявил о готовности Европы к ядерному апокалипсису

Патрушев: Европа бредит сценариями ядерного апокалипсиса

Европейские страны начинают «бредить сценариями ядерного апокалипсиса», сопротивляясь глобальным изменениями, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Николай Патрушев.

По его мнению, Запад, чтобы сохранить доминирование, пошли «по позорному пути». Европа решила «заигрывать» с нацистами и «развернуть военную машину» против РФ, считает Патрушев.

В этом же интервью помощник президента заявил, что НАТО на учениях вблизи российских границ отрабатывает сценарии захвата Калининградской области. По словам Патрушева, Североатлантический альянс не исключает превентивные удары по ядерным арсеналам РФ.

