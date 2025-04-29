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03:37, 29 апреля 2025Мир

Патрушев заявил о готовности Европы к ядерному апокалипсису

Патрушев: Европа бредит сценариями ядерного апокалипсиса
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Европейские страны начинают «бредить сценариями ядерного апокалипсиса», сопротивляясь глобальным изменениями, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Николай Патрушев.

По его мнению, Запад, чтобы сохранить доминирование, пошли «по позорному пути». Европа решила «заигрывать» с нацистами и «развернуть военную машину» против РФ, считает Патрушев.

В этом же интервью помощник президента заявил, что НАТО на учениях вблизи российских границ отрабатывает сценарии захвата Калининградской области. По словам Патрушева, Североатлантический альянс не исключает превентивные удары по ядерным арсеналам РФ.

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