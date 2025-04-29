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02:43, 29 апреля 2025Россия

Патрушев заявил о планах НАТО захватить Калининградскую область

Патрушев: На учениях НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

НАТО на учениях вблизи российских границ отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Об этом пишет ТАСС.

Политик напомнил, что второй год подряд НАТО проводит вблизи границ РФ масштабные тренировки.

«На которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море», — подчеркнул он.

По его словам, Североатлантический альянс не исключает превентивные удары по ядерным арсеналам РФ.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупредил о плане НАТО начать «Северную войну 2.0» с Россией. По его словам, альянс планирует перебросить военных США в Норвегию, Финляндию и Швецию, для этого активно создаются условия.

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