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07:04, 30 января 2025Мир

На Западе предупредили о плане НАТО начать «Северную войну 2.0» с Россией

Профессор Дизен: НАТО хочет перебросить военных США к северным границам России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

НАТО планирует перебросить военных США в Норвегию, Финляндию и Швецию, для этого активно создаются условия. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, ключевой задачей НАТО на Севере является создание угроз России за счет усиления присутствия войск альянса в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море. Профессор подчеркнул, что обе акватории планируется превратить во «внутренние озера» НАТО.

«По мере того, как Скандинавия сдает свой суверенитет США, регион превратится в линию фронта. Это подготовит почву для Северной войны 2.0», — подчеркнул Дизен.

Ранее НАТО запустило Балтийский центр с фрегатами и морскими патрульными самолетами. «Работая вместе со всеми союзниками, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность и сохранность не только нашей критически важной инфраструктуры, но и всего, что нам дорого», — сказал генсек альянса Марк Рютте.

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