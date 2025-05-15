Эстонские военные попытались задержать направлявшийся в Россию танкер. После появления истребителя Су-35 это желание пропало

Российские моряки сняли попытку захвата судна эстонскими ВМС и авиацией НАТО

Военно-морские силы (ВМС) Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR под флагом Габона, вышедший из порта Сикка, Индия, и направлявшийся в порт России.

В операции участвовали эстонские патрульные корабли, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши. Когда судно шло через акваторию Финского залива, военные пытались заставить его выйти из международных вод и проследовать в зону, где власти могли бы его задержать. Экипаж танкера не поддался, сохранил курс и оторвался от преследования.

Моряки записали попытку захвата на видео. На снятых с рубки управления кадрах видно, как военные по радио требуют от капитана судна сменить курс. Заканчивается ролик моментом, когда боевой катер пытается пойти на таран танкера.

Российский истребитель обеспечил безопасность танкера

Позднее выяснилось, что Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Telegram-канал «Военкоры русской весны» утверждает, что истребитель Су-35 разогнал всех неприятелей.

После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста по поводу инцидента. Утверждалось, что самолет на одну минуту заходил в воздушное пространство Эстонии, что является «совершенно неприемлемым».

Сейчас судно стоит на рейде у порта Приморска. По информации источника «Известий», перед заходом в порт водолазы должны осмотреть подводную часть корпуса танкера. После этого на судно поднимется комиссия пограничной службы, которая должна выдать разрешение и экипаж сможет сойти на берег.

В Финском заливе устроили охоту за направляющимися в РФ танкерами

В апреле парламент Эстонии принял законопроект о праве топить «опасные и подозрительные суда». «Инициатива даст эстонским военным "право" наносить удары даже по гражданским судам, если они увидят в них угрозу важным объектам страны», — говорилось в сообщении. Мера коснется судов, которые отказываются подчиняться приказам. Председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу заявлял, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.

Через несколько дней эстонские военные задержали танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в российский порт Усть-Луга. Таллин заподозрил, что судно не имеет государственного флага и страховки, а также находится под санкциями Европейского Союза. На борту судна находились 24 человека. Капитан корабля является гражданином Китая, а остальная часть экипажа, предположительно, являются гражданами Мьянмы.

В конце декабря 2024 года полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители заявляли, что данное судно якобы является частью российского теневого флота. Через два месяца танкер был освобожден из-за отсутствия оснований для его задержания.