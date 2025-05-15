Раскрыта судьба ушедшего от эстонских военных танкера

«Известия»: ушедший от эстонских военных танкер Jaguar стоит у порта Приморска

Ушедший от эстонских военных танкер Jaguar сейчас стоит на рейде у порта Приморска. Об этом сообщают «Известия».

Источник издания пояснил, что перед заходом в порт водолазы должны осмотреть подводную часть корпуса танкера. После этого на судно поднимется комиссия пограничной службы, которая должна выдать разрешение экипажу сойти на берег.

Система отслеживания судов MarineTraffic также показывает, что Jaguar добрался до российских территориальных вод.

14 мая сообщалось, что ВМС Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер под флагом Габона. Инцидент разрешился после появления рядом с танкером истребителя Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.