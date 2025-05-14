ВМС Эстонии попытались задержать шедший в порт России танкер

Sputnik: ВМС Эстонии попытались задержать танкер JAGUAR, шедший в порт РФ

Военно-морские силы (ВМС) Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR, шедший в порт России под флагом Габона. Об этом сообщает в Telegram издание «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Сначала эстонцы хотели заставить танкер войти в их территориальные воды. Когда экипаж не поддался, силовики начали запугивать судно тараном и даже пытались высадить на него десант с вертолетов», — говорится в публикации.

Отмечается, что танкер сохранил курс и оторвался от преследования. В операции участвовали эстонские катер, корабль, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 военно-воздушных сил Польши.

11 апреля командующий военно-морскими силами Эстонии Иво Вярк сообщил о задержании другого танкера, следовавшего в российский порт. Таллин заподозрил, что судно не имеет государственного флага и страховки и находится под санкциями Европейского союза.