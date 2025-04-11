Эстонские военные задержали направлявшийся в Россию танкер

Postimees: В Эстонии задержали направлявшийся в российский порт танкер Kiwala

В Эстонии военные для проверки документов и статуса задержали танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в российский порт Усть-Луга. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

«Сегодня рано утром ВМС задержали нефтяной танкер Kiwala в Финском заливе. Судно прибыло в порт Сикка, Индия, и взяло курс на восток. Порт назначения — Усть-Луга в России», — рассказал командующий военно-морскими силами страны, коммодор Иво Вярк.

Как сообщило издание, Таллин заподозрил, что судно не имеет государственного флага и страховки, а также находится под санкциями Европейского Союза. Отмечается, что на борту судна находятся 24 человека. Капитан корабля является гражданином Китая, а остальная часть экипажа, предположительно, являются гражданами Мьянмы.

Ранее парламент Эстонии принял закон о праве топить опасные и подозрительные суда. Отмечается, что данная норма позволит военным республики наносить удары даже по гражданским кораблям, если они увидят в них угрозу.