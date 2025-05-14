Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:45, 14 мая 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали о роли российского Су-35 в вызволении шедшего в порт РФ танкера

RusVesna: Су-35 помог отразить атаку ВМС Эстонии на шедший в порт России танкер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: пресс-служба Минпромторга / РИА Новости

В защите танкера, шедшего в российский порт, от кораблей Военно-морских сил Эстонии был задействован истребитель Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«Ситуация с попыткой захвата танкера разрешилась с появлением российского Су-35, который разогнал всех неприятелей», — утверждают авторы канала.

Вечером 14 мая сообщалось, что ВМС Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR, шедший в порт России под флагом Габона. Эстонцы хотели заставить судно войти в их территориальные воды. Когда экипаж не поддался, военные начали запугивать судно тараном и пытались высадить на него десант с вертолетов.

Эстонское издание Err позднее сообщило, что в тот же день российский истребитель якобы на одну минуту нарушил воздушное пространство Эстонии. При этом о связи с инцидентом с JAGUAR в публикации не говорилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры рассказали о роли российского Су-35 в вызволении шедшего в порт РФ танкера

    Стало известно об успехах российских войск на трех направлениях

    ЦСКА вышел финал Кубка России

    В Германии призвали возобновить поставки газа из России

    Путин обсудил с премьером Малайзии решение ИКАО по MH17

    На Западе рассказали об угрожающей мирному урегулированию на Украине проблеме

    США отговорили Зеленского от «крайних мер» на переговорах с Россией

    «Бурановские бабушки» ответили на предложение вернуться на «Евровидение»

    Путин поговорил по телефону с остановившимся в Москве президентом Бразилии

    Получивший серьезное ранение ветеран СВО открыл детский театр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости