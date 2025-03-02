Финляндия освободила танкер Eagle S с российскими нефтепродуктами

Финляндия освободила из-под ареста танкер Eagle S из-за отсутствия оснований для его задержания. Об этом сообщается на сайте финской полиции.

Судно покидает территориальные воды под контролем пограничной службы. Вместе с ним отпустили пятерых членов экипажа, еще трое остались под арестом.

Ранее сообщалось, что таможня Финляндии не стала возбуждать дело против груза танкера.

В конце декабря 2024 года полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители заявляли, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.