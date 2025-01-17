С танкера Eagle S сняли обвинения

ERR: Таможня Финляндии не стала возбуждать дело против груза танкера Eagle S

Таможня Финляндии не стала возбуждать дело против груза танкера Eagle S, который мог повредить подводные коммуникации в Финском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на радиокомпанию ERR.

Судно Eagle S, перевозившее бензин и топливо, которые подпадают под санкции и не подлежат ввозу в Финляндию, пришло в финские территориальные воды по запросу местных властей. В связи с этим, таможенные службы отметили, что экипаж не нарушал санкции Евросоюза намеренно.

Груз судна будет конфискован, а девять членов экипажа задержаны полицией и рассматриваются как подозреваемые в деле о повреждении подводного кабеля.

В конце декабря полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2 в конце декабря 2024 года. Правоохранители заявляли, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.