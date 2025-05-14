Появилось видео попытки захвата эстонскими военными направлявшегося в порт РФ танкера

Появилось видео попытки захвата ВМС Эстонии направлявшегося в РФ танкера JAGUAR

В сети появилось видео с моментом попытки ВМС Эстонии захвата танкера, шедшего в порт РФ. Кадры публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На снятом с рубки управления видео видно, как военные по радио требуют от капитана судна сменить курс. Также в кадре появляются самолеты и вертолеты. Заканчивается ролик моментом, когда боевой катер пытается пойти на таран танкера.

Ранее 14 мая сообщалось, что ВМС Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер под флагом Габона. Инцидент разрешился после появления рядом с танкером истребителя Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.