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22:41, 14 мая 2025Бывший СССР

Появилось видео попытки захвата эстонскими военными направлявшегося в порт РФ танкера

Появилось видео попытки захвата ВМС Эстонии направлявшегося в РФ танкера JAGUAR
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео с моментом попытки ВМС Эстонии захвата танкера, шедшего в порт РФ. Кадры публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На снятом с рубки управления видео видно, как военные по радио требуют от капитана судна сменить курс. Также в кадре появляются самолеты и вертолеты. Заканчивается ролик моментом, когда боевой катер пытается пойти на таран танкера.

Ранее 14 мая сообщалось, что ВМС Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер под флагом Габона. Инцидент разрешился после появления рядом с танкером истребителя Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

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