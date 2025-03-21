На Западе нашли новый способ сдерживания России

FT: НАТО для сдерживания РФ нуждается в укреплении обороны Британии и Турции

НАТО для эффективного сдерживания России нуждается в укреплении обороны Великобритании, Турции и стран Северной Европы. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников Североатлантического альянса сообщает газета The Financial Times (FT).

«Основная оборона Европы всегда будет требовать участия Великобритании и других атлантических военно-морских держав, стран Северной Европы на севере [Европейского] континента и Турции для обороны на юго-востоке», — пишет издание.

Собеседники FT подчеркивают, что европейские союзники по НАТО способны сохранить единство и сохранять существующую систему безопасности в Европе и без участия США.

«Даже без Соединенных Штатов НАТО обеспечивает структуру для сотрудничества в области безопасности в Европе», — заявила старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Мэрион Мессмер.

Ранее газете The Wall Street Journal стало известно, что Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России.