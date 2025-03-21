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14:13, 21 марта 2025Мир

На Западе нашли новый способ сдерживания России

FT: НАТО для сдерживания РФ нуждается в укреплении обороны Британии и Турции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО для эффективного сдерживания России нуждается в укреплении обороны Великобритании, Турции и стран Северной Европы. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников Североатлантического альянса сообщает газета The Financial Times (FT).

«Основная оборона Европы всегда будет требовать участия Великобритании и других атлантических военно-морских держав, стран Северной Европы на севере [Европейского] континента и Турции для обороны на юго-востоке», — пишет издание.

Собеседники FT подчеркивают, что европейские союзники по НАТО способны сохранить единство и сохранять существующую систему безопасности в Европе и без участия США.

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«Даже без Соединенных Штатов НАТО обеспечивает структуру для сотрудничества в области безопасности в Европе», — заявила старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Мэрион Мессмер.

Ранее газете The Wall Street Journal стало известно, что Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России.

Вот это да!
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