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21:47, 20 марта 2025Наука и техника

В Швеции начали готовить элитные войска для противостояния России

WSJ: Швеция готовит элитную бригаду военных для противостояния России в Арктике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По данным WSJ, Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в Арктике. Эта бригада расширяется быстрее других подразделений армии страны.

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При этом подготовка военных рассчитана на поддержку сил Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на их территории. Известно, что на севере Швеции также обучаются военные из США. Журналисты подчеркивают, что Россия обладает преимуществом перед НАТО в Арктике благодаря перезапуску военных баз советского времени.

28 февраля глава Службы внешней разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что страна готовится к гипотетическому столкновению с Россией после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Он также осудил новую администрацию президента США за то, что она «регулярно выражает доверие» президенту России Владимиру Путину.

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