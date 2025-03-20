В Швеции начали готовить элитные войска для противостояния России

WSJ: Швеция готовит элитную бригаду военных для противостояния России в Арктике

Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По данным WSJ, Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в Арктике. Эта бригада расширяется быстрее других подразделений армии страны.

При этом подготовка военных рассчитана на поддержку сил Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на их территории. Известно, что на севере Швеции также обучаются военные из США. Журналисты подчеркивают, что Россия обладает преимуществом перед НАТО в Арктике благодаря перезапуску военных баз советского времени.

28 февраля глава Службы внешней разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что страна готовится к гипотетическому столкновению с Россией после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Он также осудил новую администрацию президента США за то, что она «регулярно выражает доверие» президенту России Владимиру Путину.