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10:59, 28 февраля 2025Мир

В Швеции заявили о подготовке к столкновению с Россией после окончания СВО

Politico: Швеция готовится к возможному столкновению с РФ после окончания СВО
Семен Александров (редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Tom Little / Reuters

Швеция готовится к возможному столкновению с Россией после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) страны Томас Нильссон в интервью газете Politico.

По его словам, несмотря на «временное снижение активности российских военных» в Прибалтике, текущая ситуация может измениться после завершения украинского конфликта.

Нильссон также раскритиковал новую администрацию президента США за то, что они регулярно выражают доверие к президенту России Владимиру Путину.

Ранее в исследовании Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) отметили, что Вооруженные силы (ВС) Швеции активизировались в Арктике, представляющей для России стратегический интерес, и заинтересованы в создании новых портов в регионе.

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