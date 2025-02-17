Войска одной страны НАТО заметили в стратегически важном для России регионе

РАН: ВС Швеции активизировались в Арктике и заинтересованы в создании портов

Вооруженные силы (ВС) Швеции активизировались в Арктике, представляющей для России стратегический интерес, и заинтересованы в создании новых портов в регионе. Об этом сообщается в исследовании Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН).

«Страна заинтересована в проведении работ на шельфе, строительстве северных портов, судостроении, развитии инфраструктуры, морского транспорта», — отмечается в работе.

Дополнительно уточняется, что Арктика представляет особый интерес для Стокгольма. Кроме того, указывается, что войска королевства действовали в регионе еще до вступления в НАТО, в основном в координации с Финляндией.

В 2023 году шведская горнодобывающая компания LKAB нашла в Арктике крупнейшее месторождение редкоземельных металлов. Редкоземельные металлы, 17 элементов, востребованы в производстве электромобилей и других высокотехнологичных отраслях. В настоящее время абсолютным лидером по их добыче является Китай. В Европе это сырье не добывается, хотя спрос на него растет и, согласно оценкам Еврокомиссии, к 2030 году увеличится в пять раз.