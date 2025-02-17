Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:53, 17 февраля 2025Мир

Войска одной страны НАТО заметили в стратегически важном для России регионе

РАН: ВС Швеции активизировались в Арктике и заинтересованы в создании портов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Yves Herman / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Швеции активизировались в Арктике, представляющей для России стратегический интерес, и заинтересованы в создании новых портов в регионе. Об этом сообщается в исследовании Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН).

«Страна заинтересована в проведении работ на шельфе, строительстве северных портов, судостроении, развитии инфраструктуры, морского транспорта», — отмечается в работе.

Дополнительно уточняется, что Арктика представляет особый интерес для Стокгольма. Кроме того, указывается, что войска королевства действовали в регионе еще до вступления в НАТО, в основном в координации с Финляндией.

В 2023 году шведская горнодобывающая компания LKAB нашла в Арктике крупнейшее месторождение редкоземельных металлов. Редкоземельные металлы, 17 элементов, востребованы в производстве электромобилей и других высокотехнологичных отраслях. В настоящее время абсолютным лидером по их добыче является Китай. В Европе это сырье не добывается, хотя спрос на него растет и, согласно оценкам Еврокомиссии, к 2030 году увеличится в пять раз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русские победили Украину». В США объявили о фактическом завершении конфликта

      Зеленский рассказал о сделке с США по редкоземельным металлам

      В Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний. Что об этом известно?

      Акула-людоед стала преследовать молодого каякера и попала на видео

      Центробанк оштрафовали за нарушения правил хранения оружия. У регулятора нашли чужие пистолеты

      У москвича 25 раз за сутки остановилось сердце

      Раскрыты самые опасные аэропорты в России

      Жители Подмосковья сдали на переработку десятки тонн новогодних деревьев

      Момент уничтожения беспилотника над Краснодарским краем попал на видео

      Маск раскрыл правду о живущих в США вампирах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше