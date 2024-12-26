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15:35, 26 декабря 2024Мир

На Западе испугались теневого флота России

Стубб призвал бороться с рисками, создаваемыми «теневым флотом» РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Теневой флот» России якобы угрожает Финляндии, и странам Запада необходимо бороться с исходящими от него рисками. Об этом заявил президент североевропейского государства Александр Стубб, передает Reuters.

«С рисками, создаваемыми судами, принадлежащими российскому теневому флоту, необходимо бороться», — сказал финский лидер.

Он также подчеркнул, что был уведомлен о ситуации с отключением электрокабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию с Эстонией.

Ранее стало известно, что в Финляндии начали расследование инцидента с аварийным отключением энергокабеля EstLink 2, соединяющим эту страну с Эстонией. Рядом с кабелем в момент отключения находились два судна.

По данным газеты Iltalehti, во время прекращения работы кабеля возле него проходил контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга. Уточняется, что в произошедших в последнее время повреждениях подводных линий связи, электричества подозреваются якобы суда Китая.

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