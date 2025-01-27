В США предупредили о катастрофических последствиях заморозки конфликта на Украине

Миршаймер предрек хаос в Европе в случае заморозки конфликта на Украине

Заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Европы. Об этом предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в ходе интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду.

По его словам, шесть точек «могут взорваться на наших глазах». «Первая — это Арктика, вторая — Балтика, третья — Белоруссия, четвертая — Калининград, пятая — Молдавия и шестая — Черное море. Это все потенциальные горячие точки в противоречиях между (...) Западом и Россией», — перечислил он.

Как утверждает профессор, замороженный конфликт не принесет полноценного мира из-за того, что «токсичные отношения» между Западом и РФ сохранятся. При этом полноценное мирное соглашение может предотвратить такой сценарий, допустил эксперт.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер исключил возможность Украины остановить продвижение российских войск. По его мнению, Россия выиграла в войне на истощение и продолжит осуществлять свои цели дальше. Он также предположил, что Москва не согласится на заморозку конфликта, поскольку эту паузу Запад использует для перевооружения.