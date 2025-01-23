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07:39, 23 января 2025Мир

В США оценили шансы Украины остановить продвижение российских войск

Риттер исключил возможность Украины остановить продвижение российских войск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил шансы Украины остановить продвижение российских войск. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер исключил возможность Украины остановить продвижение российских войск. По его мнению, Россия выиграла в войне на истощение и продолжит осуществлять свои цели дальше.

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«Нет такого количества оборудования или живой силы, которая может стабилизировать ситуацию. Машина по истощению настолько на стороне России, что перемалывает все, что украинцы в нее бросаю», — подчеркнул он.

Военный предположил, что Москва не согласится на заморозку конфликта, поскольку эту паузу Запад использует для перевооружения. Он выразил уверенность что Россия не откажется ни от одной своей позиции, чтобы ее получил президент США Дональд Трамп.

Ранее Риттер сообщил, что неправильная оценка ситуации на Украине командой Трампа при попытках урегулировать конфликт приведет к его затягиванию. «В противном случае прогнозируется продолжение боевых действий на истощение до тех пор, пока способность Украины к самообороне не рухнет», — допустил он.

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