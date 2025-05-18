Россия задержала вышедший из эстонского порта танкер со сланцевым маслом

Россия задержала танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ в Роттердам. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X.

Отмечается, что танкер со сланцевым маслом, который ходит под флагом Либерии, принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Судно двигалось через территориальные воды России. Цахкна отметил, что этот путь выбрали для обеспечения безопасности мореплавания. По его словам, он установлен по договоренности между Россией, Эстонией и Финляндией. В настоящее время Green Admire находится на якоре у российского острова Гогланд.

Департамент транспорта Эстонии объявил, что теперь суда, прибывающие в порт Силламяэ и выходящие из него, не будут заходить в территориальные воды России.

Ранее в мае стало известно, что Военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации Польши попытались задержать в международных водах танкер JAGUAR, шедший в порт России под флагом Габона.