Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

ЕК приняла новый 19-й пакет антироссийских санкций

Европейская комиссия (ЕК) в пятницу, 19 сентября, приняла новый — 19-й по счету — пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

«Европейская комиссия приняла новый пакет санкций против России», — заявила она.

Содержание 19-го пакета санкций против России раскрыли

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эскалацией конфликта удары Российской армии по Украине и инцидент с беспилотниками в Польше. «19-й пакет санкций вводится в ответ на эту "эскалацию"», — заявила она.

Также глава ЕК раскрыла содержание очередного пакета антироссийских санкций. В частности, по ее словам, в санкционный список будут добавлены еще 118 судов из российского «теневого флота», а «крупные энергетические компании» будут полностью ограничены в транзакциях, еще ряд компаний столкнется с замораживанием активов. Кроме того, санкции будут направлены против компаний третьих стран, которые, как предполагается, покупают российскую нефть в обход санкций.

Мы усиливаем борьбу с обходом санкций. По мере того как методы уклонения становятся все более изощренными, наши санкции будут адаптироваться, чтобы оставаться на шаг впереди Урсула фон дер Ляйен глава ЕК

Помимо этого, 19-й пакет санкций будет направлен на закрытие «финансовых лазеек», заявила фон дер Ляйен. В связи с чем ограничения затронут криптовалютные платформы, а также связанные с российскими альтернативными платежными системами иностранные банки. Кроме того, будут ограничены операции с организациями в особых экономических зонах.

Также с ограничениями столкнутся еще 45 компаний, в том числе иностранных, которые якобы «оказывали прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу».

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Каллас назвала «мишенью» санкций любой источник дохода Кремля

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в свою очередь, сообщила, что в пакет также вошло предложение ускорить отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), согласно которому ЕС должен будет сделать это до 1 января 2027 года.

По словам европейского политика, санкции «оказывают заметное влияние на государственные финансы и экономический рост России». Новый пакет, как заявила Каллас, ограничит доступ РФ к технологиям и критически важным ресурсам, необходимым для производства оружия, в том числе получаемых через Индию и Китай.

Кроме того, Каллас анонсировала санкции против российской платежной системы «Мир».

Мы хотим нанести удар по тем сферам, в которых Россия зарабатывает деньги. Ни один сектор не является запретным Кая Каллас верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Фото: Yves Herman / Reuters

ЕС предупредили о расколе из-за новых санкций против России

Несмотря на желание Еврокомиссии усилить давление на Россию, не все страны Евросоюза поддерживают введение антироссийских санкций. В результате 19-й пакет рестрикций постепенно приведет к расколу внутри блока, пишут «Известия».

Издание напомнило, что против санкций, в частности, выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что ограничения только разрушают страны Европы. Аналогичной позиции придерживается и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

На проблемы в Европе из-за большого количества внутренних разногласий обращало внимание и Bloomberg. Отмечалось, что к этому привело сочетание «напряженной ситуации с бюджетами, затянутого административного процесса, парламентской раздробленности, активной оппозиции со стороны политических экстремистов, а также разногласий».