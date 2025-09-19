Экономика
15:48, 19 сентября 2025

Каллас заявила о планах ЕС принять меры в отношении карт «Мир»

Каллас анонсировала санкции против российской платежной системы «Мир»
Дмитрий Воронин

Фото: Ansgar Haase / Globallookpress.com

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета антироссийских санкций планирует ввести санкции против российской платежной системы «Мир». Об этом глава евродипломатии Кая Каллас написала в X.

По ее словам, в ЕС намерены ограничить получаемые Россией денежные потоки, «перекрыв их у истоков». Речь, как следует из публикации, в этом случае идет о борьбе со схемами уклонения от налогов в третьих странах, в том числе с помощью криптовалют.

«Мы также планируем принять меры в отношении российской системы кредитных карт "Мир"», — анонсировала еврокомиссар.

Каллас также подтвердила планы Брюсселя на год раньше срока, то есть к началу 2027 года, отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ). «Наша цель — ускорить поэтапный отказ», — поделилась она.

О том, что санкции коснутся отечественных криптовалютных платформ, заявила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, по ее словам, под ограничения в том числе подпадут еще 118 судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти.

