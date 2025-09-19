В Евросоюзе собрались отказаться от российского СПГ раньше срока

Bloomberg: ЕС намерен отказаться от закупок российского СПГ на год раньше срока

В Евросоюзе собираются ускорить отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), намереваясь осуществить его на год раньше запланированного срока. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет Bloomberg в пятницу, 19 сентября.

По данным собеседников агентства, Еврокомиссия рассматривает возможность включения соответствующих положений в 19-й пакет антироссийских санкций, подробности о котором, как ожидается, озвучит в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее отказ Брюсселя от российского газа был запланирован на 2028 год. Фон дер Ляйен призвала отказаться от энергоносителей из России навсегда, называя их «грязными» в связи с тем, что нефть и газ из страны якобы оказывают негативное влияние на европейскую экологию.

Со второй половины 2026 года в мире ожидается начало многолетнего профицита предложения СПГ и, как следствие, падение цен из-за перепроизводства, что аналитики называют проблемой прежде всего для президента США Дональда Трампа и его администрации. На фоне этого Белый дом усилил нажим на европейцев, призывая активнее отказываться от газа из России. По словам главы Минэнерго США Кристофера Райта, на это у ЕС могло бы уйти от полугода до года.

Европа в январе-августе 2025 года увеличила импорт СПГ на 24 процента до рекордных 92,8 миллиарда кубометров. Доля России в поставках в ЕС не называлась, однако по итогам отопительного сезона 2024-2025 годов сообщалось, что страна заняла второе место по их уровню, нарастив объемы на 2,5 процента и уступая только США.