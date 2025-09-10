В Европе призвали навсегда отказаться от российских энергоресурсов

Фон дер Ляйен призвала страны ЕС навсегда отказаться от нефти и газа из РФ

Странам Евросоюза (ЕС) ради защиты собственной энергобезопасности следует навсегда отказаться от российских энергоресурсов, включая нефть, газ и сжиженное природного топливо (СПГ). Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в резиденции Европарламента в Страсбурге. Ее слова приводит ТАСС.

Российские энергоресурсы она назвала «грязными». Нефть и газ из РФ оказывают негативное влияние на экологию в европейских странах, отметила Фон дер Ляйен. «Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России», — резюмировала глава ЕК.

Вместо российских нефти и газа европейским странам необходимо активно переходить на возобновляемые источники энергии. В то же время она призвала сделать местную атомную энергетику «опорой» для реализации стратегии зеленого энергоперехода. Таким образом, Фон дер Ляйен фактически впервые публично причислила энергию, вырабатывающуюся на атомных электростанциях (АЭС), к числу экологически чистых источников, несмотря на разногласия по этому вопросу в ряде стран ЕС.

Помочь региону избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, по задумке ЕК, должна реализация долгосрочного плана по отказу от нефти и газа из РФ. Добиться сведения к нулю поставок этих видов топлива из России власти ЕС планируют к началу 2028 года. До конца 2025-го ЕК обязала европейские страны представить национальные планы по отказу от энергоресурсов из РФ. При этом сохранить поставки урана планируется до 2030 года.

План ЕК вызвал недовольство в том числе в Словакии и Венгрии, которые продолжают зависеть от импорта нефти и природного газа из России. Премьер Словакии Роберт Фицо и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно предупреждали о пагубности подобного решения и грозились сорвать реализацию вышеуказанной стратегии. В ответ ЕК пообещала этим странам обеспечить гарантии энергобезопасности. На этом фоне в Венгрии решили заранее перестраховаться и заключили долгосрочный 10-летний контракт с британской нефтегазовой корпорацией Shell на импорт топлива. Соглашение вступит в силу в 2026-м, а ежегодные поставки составят 2 миллиарда кубометров.