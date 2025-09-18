Экономика
14:40, 18 сентября 2025Экономика

Постсоветская страна полностью запретила импорт российского газа

Эстония запретила импорт российского СПГ
Дмитрий Воронин

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Правительство Эстонии на заседании в четверг, 18 сентября, запретило импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, введя таким образом полный запрет на закупки российского газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава МИД этой постсоветской страны Маргус Цахкна, представивший кабмину соответствующее предложение, напомнил, что сейчас газ из РФ разрешено покупать «при условии, что он не используется в распределительной сети». После запланированного на 1 января вступления в силу принятого запрета делать это будет нельзя. По словам министра, «учитывая поддержку Белоруссией действий России», меры распространятся и на Минск.

От газа из России Таллин впервые решил отказаться еще в 2022 году. Решение вступило в силу 1 января 2023-го.

Европа в январе-августе 2025 года увеличила импорт СПГ на 24 процента до рекордных 92,8 миллиарда кубометров. Доля России в поставках в ЕС не называлась, однако по итогам отопительного сезона 2024-2025 годов сообщалось, что страна заняла второе место по их уровню, нарастив объемы на 2,5 процента и уступая только США.

