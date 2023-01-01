В Эстонии вступил силу запрет на покупку российского природного газа

В Эстонии вступил силу запрет на покупку и транспортировку российского природного газа

В правительстве Эстонии рассказали, что с 1 января в республике вступил силу запрет на покупку, а также транспортировку российского природного газа, который утвердили 29 сентября 2022 года передает РИА Новости.

В основном запрет затрагивает работающие в Эстонии газовые компании, которые занимались транспортировкой газа из России или предоставляли услуги по его экспорту. Отмечается, что с апреля Россия полностью прекратила поставки газа в балтийскую республику.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предсказал рынку сжиженного природного газа (СПГ) тяжелый период в 2023 году из-за усугубления энергетического кризиса. По его словам, от энергетического кризиса пострадала не только Украина, но и европейские страны, так как Россия для них на протяжении десятилетий оставалась значимым поставщиком.