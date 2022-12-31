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22:31, 31 декабря 2022Экономика

Рынку сжиженного природного газа предсказали тяжелый период в 2023 году

Milliyet: глава МЭА Бирол предсказал рынку СПУ тяжелый период в 2023 году из-за кризиса

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предсказал рынку сжиженного природного газа (СПГ) тяжелый период в 2023 году из-за усугубления энергетического кризиса. Его слова приводит турецкое издание Milliyet.

По его словам, от энергокризиса пострадала не только Украина, но и европейские страны, поскольку Россия для них на протяжении десятилетий оставалась значимым поставщиком.

«Кризис не закончился. 2023 год будет намного сложнее, чем нынешний. Это связано с тремя причинами», — указал Бирол.

Первой из низ он назвал отсутствие российского газа в европейской энергетической системе. Вторая — рекордно низкие мощности стран-экспортеров СПГ, в силу чего количество поступающего газа на рынок крайне ограничено.

На этом фоне Китай может перетянуть на себя основную часть мощностей СПГ, поскольку страна является самым крупным покупателем этого топлива.

Третьей причиной Бирол назвал разрыв спроса и предложения в Европе в 2023 году, который составит 30 миллиардов кубометров.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что введение потолка цен на газ провоцирует долгосрочный кризис и дестабилизацию в Европе.

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Марина Совина
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