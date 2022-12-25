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17:05, 25 декабря 2022Экономика

Новак заявил о провоцировании кризиса в Европе из-за потолка цен на газ

Новак заявил, что введение потолка цен на газ провоцирует кризис и дестабилизацию в Европе
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Shutterstock

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что введение потолка цен на газ провоцирует кризис в Европе. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Решение ЕС ввести потолок цен на газ и другие санкции провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе», — отметил вице-премьер России. Он подчеркнул, что речь идет о долгосрочных перспективах.

Ранее Новак заявил, что Европа неминуемо столкнется с дефицитом газа. Он добавил, что за счет падения производства удобрений, металлургии, газохимии европейские страны уже снизили потребление на 40-50 миллиардов кубометров.

25 декабря вице-премьер предсказал новый виток мирового энергокризиса в течение 5-10 лет. По словам Новака, это связано с тем, что западные нефтегазовые компании сейчас выводят средства из отрасли в виде дивидендов и не инвестируют. Он пояснил, что в результате этого объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет недостаточно, а мир столкнется с дефицитом.

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Анастасия Астахова
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