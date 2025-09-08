Перепроизводство СПГ назвали проблемой Трампа

Аналитик Мильчакова: Вероятный профицит СПГ на рынке не создаст проблем для РФ

Возможное перепроизводство сжиженного природного газа (СПГ), грозящее рынку с 2026 года на фоне действий США и Китая, станет проблемой для американцев и администрации Дональда Трампа, но не для России, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С ее комментарием ознакомилась «Лента.ру».

По словам специалиста, Трамп на фоне таких перспектив уже пытается навязать Европе обязательства по закупке энергоресурсов у США, а российские поставщики, наоборот, способны компенсировать вероятное снижение цен увеличением поставок в Китай, Индию и Турцию, тем более что Пекин традиционно увеличивает закупки в периоды низкой стоимости.

«Ожидаем, что в 2025 году поставки СПГ из России в зарубежные страны вырастут примерно на 15 процентов», — пишет Мильчакова.

Ранее в понедельник стало известно об ожидающем мировой рынок многолетнем профиците предложения СПГ и, как следствие, падении цен, которое правда по крайней мере поначалу не отразится на Европе.